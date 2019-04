Καραγκούνης για επαναληπτικό με Μπαρτσελόνα: «Αξέχαστη βραδιά» (pic)

09.04.02 Camp Nou, Βαρκελώνη! Μια ανάσα από τα ημιτελικά του Champion League!!! Αξέχαστη βραδιά! Από την μια ο βαρυτατος τραυματισμός μου στον χιαστό που με έβγαλε νοκ αουτ από το 44ο λεπτό και από την άλλη o «μαγικος» τότε @fcpanathinaikos που δέχτηκε τα εύσημα όλου του ευρωπαϊκού (και όχι μόνο) ποδοσφαιρικού κόσμου λόγω της καταπληκτικής του εμφάνισης. @aggelosbasinas @takisfyssas14 @lymperopoulosnikos @sotiriskyrgiakos @nikopolidis71 #Barça #Panathinaikos #Karagounis #gr_legends_2004 #footballmoments

A post shared by Γιώργος Καραγκούνης (@karagounis_giorgos) on Apr 9, 2019 at 12:03am PDT