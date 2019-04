Η Λίβερπουλ δείχνει ξανά γιατί δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα... (vid)

Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ έχουν ένα μότο. «Είμαστε η Λίβερπουλ, αυτό σημαίνει πολλά...».

Γενιές οπαδών, άνθρωποι ηλικιωμένοι που έμαθαν από πιτσιρίκια να λατρεύουν το γήπεδο και τον κόκκινο σύλλογο της πόλης, νεαρά παιδιά που τώρα βιώνουν ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές χρονιές της ομάδας, αλλά και ο Άλαν Έντουαρντς που θυμάται και δακρύζει, πρωταγωνιστούν σε αυτό το τρομερό βίντεο.

Οι Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ και Τζόρνταν Χέντερσον μιλούν για τις δικές τους εμπειρίες της σύγχρονης εποχής, αλλά και για το Kop, το οποίο πάντοτε θα έπρεπε ν' απολαμβάνει τη Λίβερπουλ και να τη βλέπει θριαμβεύτρια, όπως ήθελε ο μεγάλος Μπιλ Σάνκλι...

We are Liverpool. This Means More. pic.twitter.com/Ewz9zlCPnb

