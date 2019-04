Στο «Καμπ Νόου» για να κατασκοπεύσει τη Μπαρτσελόνα ο Σόλσκιερ (pics)

Ο Νορβηγός τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μαζί με το «δεξί του χέρι» αυτή τη στιγμή στους «κόκκινους διαβόλους», βρέθηκε στη Βαρκελώνη για να δει την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε, αφού, οι «μπλαουγκράνα» θα φιλοξενηθούν την Τετάρτη στο «Ολντ Τράφορντ» για το πρώτο ματς των προημιτελικών του Champions League.

Μάλιστα, ο Μάικ Φίλαν έβγαλε και... selfie μαζί με τον Σόλσκιερ στα επίσημα του γηπέδου των Καταλανών και τη δημοσίευσε στα social media.

Not sure who’s at the wheel on this damn iPhone pic.twitter.com/EO1t2aAhAd

— Mike Phelan (@Mike_Phelan_1) April 6, 2019