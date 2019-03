Κάτι η Βαρκελώνη κάτι ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει στον πάγκο της τον άνθρωπο που έδωσε τότε το τρόπαιο στους Άγγλου, ε, δεν θέλει και πολύ ώστε να θυμηθεί ο Πίτερ Σμάιχερ τον επικό τελικό με την Μπάγερν Μονάχου.

Τότε, οι «κόκκινοι διάβολοι» είδαν τον Μπάσλερ να δίνει το προβάδισμα στους Βαυαρούς μόλις στο 6', αλλά ο Σέριγχαμ ισοφάρισε σε 1-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων κι ο Σόλσκιερ δύο λεπτά αργότερα έστειλε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για δεύτερη φορά στην κορυφή του Champions League.

«Η Βαρκελώνη δεν είναι το χειρότερο μέρος για να πάει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», έγραψε ο Δανός τερματοφύλακας.

Barcelona is not the worst place for @ManUtd to go@ChampionsLeague #ComeOnOle pic.twitter.com/KurwdH4vvi

— Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) March 15, 2019