Φαν Ντάικ: Μετά τον Μπέλαμι, μόνο αυτός! (pic)

Ο Ολλανδός στόπερ είχε γκολ και ασίστ στο Μόναχο. κόντρα στην Μπάγερν, βοηθώντας τη Λίβερπουλ να πάρει την πρόκριση για τους «8» του Champions League.

Ετσι, έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Κρεγκ Μπέλαμι το 2007 μέσα στο «Καμπ Νόου» που πετυχαίνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή να έχει συμμετοχή σε γκολ με έμμεσο ή άμεσο τρόπο σε εκτός έδρας νοκ άουτ ματς για το θεσμό των αστεριών.

2007 - Virgil van Dijk is the first Liverpool player to both score and assist a goal in an away Champions League knockout game since Craig Bellamy in the Camp Nou back in February 2007. Swing. #BAYLIV pic.twitter.com/UXO5cNS6Rs

— OptaJoe (@OptaJoe) March 13, 2019