Ανίκητο «κάστρο» το Καμπ Νου για 30 αγώνες (pic)

Το ημερολόγιο έγραφε 1η Μαΐου του 2013 και η Μπαρτσελόνα υποδεχόταν την Μπάγερν. Οι Γερμανοί ήταν σαρωτικοί και επικράτησαν με 3-0 σε ένα σημαδιακό ματς. Και αποδείχθηκε σημαδιακό, καθώς από εκεί την ημέρα και σε 30 παιχνίδια για το Champions League, κανείς φίλος των... μπλαουγκράνα που έχει βρεθεί στο Καμπ Νου, δεν έχει φύγει με κατεβασμένο κεφάλι. Οι Καταλανοί με τη νίκη επί της Λιόν διατήρησαν το αήττητο για 30 αγώνες, κάνοντας ρεκόρ. Συγκεκριμένα έχουν πλέον 27 νίκες και 3 ισοπαλίες και συνεχίζουν...

***NEW ALL-TIME RECORD***

30 consecutive games unbeaten at Camp Nou in the @ChampionsLeague. 27 W and 3 D pic.twitter.com/Tdqo7vI3An

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2019