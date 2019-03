Έντεκα σεζόν με +35 γκολ ο «μάγος» Μέσι

Τα όσα κάνει ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα ξεπερνούν κάθε φαντασία Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ ήταν εξαιρετικός και κόντρα στην Λιόν πετυχαίνοντας δύο γκολ και δίνοντας και δύο ασίστ. Με τα δύο αυτά τέρματα ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα κατάφερε να πετύχει κάτι αδιανόητο, καθώς έχει καταφέρει για 11 συνεχόμενες χρονιές να πετύχει πάνω από 35 τέρματα!

35 - Lionel Messi has scored 35+ goals for @FCBarcelona in each of his last 11 seasons in all competitions. Amazing. pic.twitter.com/inrYph7pHW

— OptaJose (@OptaJose) March 13, 2019