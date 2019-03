Πρώτη φορά δύο γκολ δύο ασίστ ο Μέσι (pic)

Μετά την χθεσινή παράσταση του Ρονάλντο με τα τρία γκολ κόντρα στην Ατλέτικο, ήρθε ο Μέσι να κάνει τα δικά του και απέναντι στην Λιόν να πετύχει 2 γκολ και να κάνει 2 ασίστ οδηγώντας την Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά του Champions League. Ο Αργεντίνος κόντρα στους Γάλλους έκανε κάτι που όσο και αν φαίνεται περίεργο με βάση τα κατορθώματά του δεν έχει ξανακάνει και μιλάμε στα δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ.

1 - Lionel Messi has exactly scored two goals and made two assists in a single game for @FCBarcelona for the first time in all competitions. Ace. pic.twitter.com/UZIpGIuV5Z

— OptaJose (@OptaJose) March 13, 2019