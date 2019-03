Διαδοχικά κόρνερ για τη Λίβερπουλ και ο Φαν Ντάικ τους πήρε όλους παραμάζωμα και πηδώντας πιο ψηλά απ' όλους, κάρφωσε τον Νόιερ για το 1-2 υπέρ των Reds.

Towering header by Virgil van Dijk! Massive goal to give #Liverpool the 2-1 lead, and #FCBayern will need 2 goals in 20 minutes.#FCBLFC #FCBLIV #UCL #LFC pic.twitter.com/VimTJ8b40M

— Joga Bonito USA (@Jasoninho10) March 13, 2019