Για αυτά τα ματς αποκτήθηκε από τους Μπιανκονέρι, γιατί αυτά τα ματς είναι η... ζωή του. Και το έδειξε με το χατ-τρικ, με τους πανηγυρισμούς του, με το πάθος του, με το πώς πώρωνε συνεχώς τους συμπαίκτες του. Οπως έκανε και λίγο πριν βγουν οι ομάδες για το δεύτερο ημίχρονο, όταν πλησίασε έναν-έναν τους συμπαίκτες του στη φυσούνα για να τους δώσει το σύνθημα πρόκρισης. Και 45 λεπτά μετά, η Γιούβε είχε όντως προκριθεί...

Look at that. Look at the mentality. Look at the confidence and leadership. THAT is what makes a difference. The ability to inspire others. Bravo @Cristiano pic.twitter.com/WNWT5qdFKn

— Juvefc.com (@juvefcdotcom) March 13, 2019