Στέρλινγκ σε Φόντεν: «Πήγαινε για ύπνο, έχεις σχολείο αύριο» (pic)

Ο 18χρονος Φόντεν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 64' και στο 78' σκόραρε το έκτο γκολ της Σίτι και το πρώτο προσωπικό του τέρμα στο Champions League.

Μετά το παιχνίδι ο νεαρός άσος των Πολιτών τουίταρε πως «άξιζε να ξεχάσω να κάνω τις εργασίες μου για μια νύχτα σαν αυτή».

Έτσι ο Στέρλινγκ με αφορμή αυτό αποφάσισε να τρολάρει τον Φόντεν, υπενθυμίζοντας του πως πρέπει να πέσει νωρίς στο κρεβάτι γιατί έχει σχολείο!

«Έχεις σχολείο αύριο, πήγαινε στο κρεβάτι τώρα παιδάκι», έγραψε ο Στέρλινγκ, στέλνοντας και ένα φιλάκι στον Φόντεν.

U still have school tomorrow go to bed now kid

— Raheem Sterling (@sterling7) 12 Μαρτίου 2019