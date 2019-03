Ρεκόρ εσόδων η Γιουβέντους στη ρεβάνς με την Ατλέτικο! (pic)

Οι «μπιανκονέρι» μπορεί να είχαν ηττηθεί με σκορ 2-0 στη Μαδρίτη στο πρώτο παιχνίδι με την Ατλέτικο στο Wanda Metropolitano και να χρειάζονταν βαρβάτο αποτέλεσμα στη ρεβάνς, παρ' όλα αυτά, ο κόσμος του κλαμπ έδωσε βροντερό «παρών» πιστεύοντας στην ανατροπή, η οποία και έγινε.

Η Γιουβέντους, ανακοίνωσε πως τα έσοδα από τη matchday (κόστος εισιτηρίων και λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται σε κάθε οπαδό στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, μαζί και με τα έσοδα από τη μπουτίκ), έφτασαν στο ποσό των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αποτελεί ρεκόρ για τον σύλλογο!

Και αυτό το ρεκόρ σημειώθηκε σε ματς που η ομάδα ήθελε μεγάλο σκορ για πρόκριση...

Το πίστεψαν, το κατάφεραν...

Tonight's match against @atletienglish will see Juventus make a record earnings of €5.5m (including hospitality services). #JuveAtleti #UCL

