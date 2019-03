Ο Γκουαρδιόλα... αγχώνεται για τον Κριστιάνο (vid)

Ο Καταλανός κόουτς των «πολιτών», έχοντας δει την ομάδα του να φτάνει στο 7-0 επί της Σάλκε στον επαναληπτικό του Etihad και να παίρνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League με το συνολικό 10-2, ρωτήθηκε για τις πιθανότητες της Σίτι να φτάσει μέχρι τέλους και κάπου εκεί... ανέφερε τον Κριστιάνο:

«Αυτός ο άνθρωπος πήγε στη Γιουβέντους για να πάρουν το Champions League και με όλο το βάρος στους ώμους του πέτυχε τρία γκολ κόντρα στην Ατλέτικο και έστειλε την ομάδα του στα προημιτελικά.

Τέτοιες ομάδες και τέτοιους ποδοσφαιριστές θα πρέπει ν' αντιμετωπίσουμε στις επόμενες φάσεις, αλλά σας εγγυώμαι ότι αν δεν τα καταφέρουμε φέτος, θα το προσπαθήσουμε πάλι του χρόνου».

Real Madrid may be out, but Pep Guardiola knows Cristiano Ronaldo still stands between Man City and a Champions League title pic.twitter.com/tWYPaddNU4

— Goal (@goal) March 13, 2019