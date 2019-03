Κριστιάνο Ρονάλντο: Το όνομά του, όλη η ιστορία του Champions League...

Αυτό τον άνθρωπο είτε θα τον λατρεύεις, είτε θα... λατρεύεις να τον μισείς.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στην πρώτη του σεζόν στη Γιουβέντους, αποδεικνύει γιατί ακριβώς διατηρείται στο υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και γιατί έχει πετύχει σε Αγγλία, Ισπανία και τώρα στην Ιταλία (εξαιρώντας την Πορτογαλία της πολύ νεαρής του ηλικίας).

Όταν μετά από το πρώτο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης αποχωρούσε από το Wanda Metropolitano ηττημένος, με τον κόσμο να τον αποδοκιμάζει εν χορώ λόγω και της σχέσης μίσους που είχαν δημιουργήσει από τις κόντρες στα ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας και ο Κριστιάνο έδειχνε μπροστά στις κάμερες τα πέντε τρόπαια του Champions League που έχει κατακτήσει, άπαντες σκέφτονταν τι θα μπορούσε να έχει ετοιμάσει για τη ρεβάνς.

Και το βράδυ της Τρίτης στο Juventus Stadium, έδειξε γιατί αυτό το παιδί... ετών 34, κοιτάζει μόνο προς τα πάνω. Μόνος προς τ' αστέρια. Γιατί κοπιάζει, προπονείται νύχτα – μέρα και φτάνει σε σημείο αρκετοί να τον θεωρούν καλύτερος αθλητή, έναντι του Μέσι, διαχωρίζοντας τους δυο σε κορυφαίο sportsman και κορυφαίο... ποδοσφαιριστή.

Ο Κριστιάνο, στον επαναληπτικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης, έδειξε πολλά πράγματα πέρα από το χατ-τρικ και το προσωπικό του σόου. Έδειξε ότι μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος, έβαλε την ομάδα πάνω από τον εαυτό του. Ήταν από τις ελάχιστες φορές – λόγω και της ανάγκης που είχαν οι «μπιανκονέρι» - που δεν τρέχει να πανηγυρίσει όταν σκοράρει και απλά ζητάει από τον κόσμο να συνεχίσει να στηρίζει τον ίδιο και τους συμπαίκτες του με την τρομερή ατμόσφαιρα που «κατάπινε» τους ποδοσφαιριστές του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Το έκανε στο πρώτο γκολ στο πρώτο ημίχρονο απλά κάνοντας νεύμα προς την εξέδρα και γυρίζοντας προς τη σέντρα, το έκανε και στο δεύτερο γκολ όπου μόλις είδε και τον διαιτητή να δείχνει το ρολόι του και την ενημέρωση του Goal Line Technology και πλέον όταν έκανε το χατ-τρικ, ξέσπασε.

Εγώ, εδώ... Siuuuuu!!!

Έπειτα και από τα τρία γκολ στη νίκη – πρόκριση επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει μετρήσει πλέον 124 τέρματα στο Champions League, με σύνολο 127 γκολ στις διοργανώσεις της UEFA (έχει πετύχει ένα σε επίπεδο προκριματικών αγώνων και δύο σε Super Cup Ευρώπης), όντας ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των τουρνουά της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που φτάνει και ξεπερνά τα 125 γκολ.

Επίσης, έχει πλέον συμμετοχή σε 77 τέρματα σε ματς νοκ-άουτ φάσης του Champions League (63 γκολ, 15 ασίστ!), έχει σκοράρει 25 φορές σε 33 παιχνίδια με αντίπαλο την Ατλέτικο Μαδρίτης και κατάφερε προσωρινά να ισοφαρίσει τον Μέσι στα χατ-τρικ στην κορυφαία διοργάνωση, πιάνοντας κι εκείνος τα 8.

Παράλληλα, έχει καταφέρει να σκοράρει δυο φορές σε παιχνίδι του Champions League 28 φορές (αν και έφτασε στα τρία στη ρεβάνς με την Ατλέτικο), με τον Αργεντινό «αντίζηλό» του να το έχει πετύχει 22 φορές και αξίζει να σημειωθεί πως οι «ροχιμπλάνκος» έχουν μοναδική παρηγοριά τη Σεβίλλη, αφού οι Ανδαλουσιανοί έχουν δεχθεί 27 γκολ από τον CR7, έναντι των 25 που έχει μετρήσει η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο Ρονάλντο έβγαλε και το ηγετικό του πνεύμα, το οποίο χρειάστηκε... πολλή δουλειά για να προστεθεί στα στοιχεία του ποδοσφαιρικού του χαρακτήρα, όταν τόσο στους πανηγυρισμούς του, όσο κυρίως και στον διάδρομο των αποδυτηρίων πριν από την έναρξη του δευτέρου μέρους, φρόντιζε να εμψυχώνει τους συμπαίκτες του και να τους δίνει να καταλάβουν ότι ναι μεν εκείνος ήταν μπροστάρης, αλλά όλοι μαζί έπρεπε να συνεχίσουν να το πιστεύουν.

Στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του δευτέρου μέρους του επαναληπτικού με την Ατλέτικο, εμφανίστηκε τελευταίος, αφού περίμενε πρώτα να βγουν οι υπόλοιποι, να τους δώσει μια αγκαλιά, να κάνει μαζί τους ένα high-five και να τους τονώσει ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθηση για να έρθουν τα υπόλοιπα γκολ που θα έδιναν στη Γιουβέντους την πρόκριση.

«Μαύρη κηλίδα» της μεγάλης ποδοσφαιρικής παράστασης του Πορτογάλου στον επαναληπτικό με τους «ροχιμπλάνκος», η κίνηση – απάντηση προς τον «Τσόλο», γυρνώντας κι επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα, όπως το είχε κάνει ο κόουτς των Μαδριλένων στο πρώτο ματς. Δεν χρειαζόταν, είχε ήδη δώσει τρεις απαντήσεις στο γήπεδο με τον σωστό τρόπο ο Κριστιάνο και αυτό θα μπορούσε πολύ απλά να λείπει. Ήταν όμως χαρακτηριστική αντίδραση Κριστιάνο που αισθάνθηκε ότι θίχτηκε ο εγωισμός του και έπρεπε να βάλει ως... κερασάκι στην τούρτα. Όλοι οι θρύλοι έχουν παραξενιές, δεν θα μπορούσε να μην έχει και ο CR7...

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μοναδικός. Είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής μαζί με τον Λιονέλ Μέσι. Είναι λάθος, κρίμα κι άδικο και είναι πραγματικά χάσιμο χρόνου να μπαίνει κανείς σε διαδικασία σύγκρισης και διαφωνιών γι' αυτούς τους δύο αντί να τους απολαύσει πραγματικά μέχρι να φτάσει η στιγμή που το ποδόσφαιρο θα συνεχίσει χωρίς αυτούς...

Υ.Γ.: Η ατμόσφαιρα στο Juventus Stadium και ο τρόπος με τον οποίο η Γιουβέντους μπήκε στο παιχνίδι για να ισοπεδώσει όποιο αμυντικό πλάνο της Ατλέτικο, είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο πρέπει ν' αντιμετωπίζουν τέτοια παιχνίδια ομάδες που βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο κι έχουν μια ευκαιρία να τα φέρουν όλα τούμπα μπροστά στον κόσμο του. Ο κόσμος γονάτισε τους «ροχιμπλάνκος» και ο Κριστιάνο τους ισοπέδωσε...

Cristiano Ronaldo

We are all blessed to watch him play football pic.twitter.com/rtwDrKjiFt

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 12, 2019