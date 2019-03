Ποτέ πιο μακριά από την Ρεάλ η Ατλέτικο (pic)

Έχοντας κερδίσει στην Μαδρίτη με 2-0, η Ατλέτικο ήταν το φαβορί για πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, αλλά λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο-Κριστιάνο. Ο Πορτογάλος οδήγησε την Γιουβέντους στην πρόκριση πετυχαίνοντας τρία γκολ και οι Μαδριλένοι έχασαν την ευκαιρία όχι μόνο να συνεχίσουν στον θεσμό, αλλά να ξεπεράσουν για πρώτη φορά και την Ρεάλ.

Οι «μερένχες» είχαν αποκλειστεί στην ίδια φάση από τον Άγιαξ και αν περνούσε η Ατλέτικο θα είχε πάει πιο μακριά από Ρεάλ σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία φυσικά αγωνιζόντουσαν την συγκεκριμένη χρονιά και οι δύο. Οι δύο ομάδες της Μαδρίτης έχουν φτάσει και ως τον τελικό του Champions League δύο φορές, με την Ρεάλ να επικρατεί και τις δύο.

9 - In the nine #UCL/European Cup’s editions both teams have played together, Atlético de Madrid have never reached further round than Real Madrid in this competition. Neighbours pic.twitter.com/iiheBPporR

— OptaJose (@OptaJose) March 12, 2019