Ισοφάρισε τον Μέσι σε χατ-τρικ στο Champions League ο Ρονάλντο! (pic)

Η... μονομαχία συνεχίζεται και είναι αδυσώπητη σε όλα τα επίπεδα. Ακόμη και στα χατ-τρικ, δηλαδή, όπου οι Ρονάλντο και Μέσι είναι ισόπαλοι πλέον. Ο Αργεντίνος είχε 8, ο Πορτογάλος 7, αλλά τα έκανε 8 κι αυτός πλέον. Κανείς άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει περισσότερα από... τρία χατ-τρικ στην κορυφαία διοργάνωση.

Cristiano Ronaldo scores his 8⃣th hat-trick in the @ChampionsLeague, equalling Lionel Messi for most in the competition.

No other player has scored more than 3 #UCL hat-tricks. pic.twitter.com/8n5KxfybGk

— FIFA.com (@FIFAcom) March 12, 2019