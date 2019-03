Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει δώσει 77 αγώνες για τα νοκ άουτ του Champions League και με το γκολ του επί της Ατλέτικο έφτασε τα 75, στα οποία είχε άμεση συμμετοχή! Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει 61 γκολ, ενώ έδωσε και 14 ασίστ σε αυτά τα παιχνίδια!

75 - Cristiano Ronaldo has been directly involved in 75 goals in 77 Champions League knockout appearances (61 goals, 14 assists). Phenom. pic.twitter.com/NzHcWtj9ex

— OptaJoe (@OptaJoe) March 12, 2019