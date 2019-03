Η Σάλκε κυνηγάει ένα θαύμα για να συνεχίσει στο Champions League, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αγχώνει τους οπαδούς της, οι οποίοι έδωσαν το δικό τους show στους δρόμους του Μάντσεστερ κατευθυνόμενοι προς το γήπεδο της Σίτι.

An army of Schalke fans flooding through Manchester's Northern Quarter...

Absolute squad!

Insta: indiamorris#MCIS04 pic.twitter.com/jSFNj4TzjK

— The Sportsman (@TheSportsman) March 12, 2019