Τεστάρουν τον ύμνο του Champions League στο νέο γήπεδο της Τότεναμ! (vid)

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο βρίσκεται ήδη στους «8» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με τις δύο νίκες που πέτυχε στους «16» απέναντι στη Μπορούσια Ντόρτμουντ και το εντός έδρας ματς της επόμενης φάσης, τα «σπιρούνια» θα το παίξουν στο νέο τους «σπίτι».

Ενόψει της εντυπωσιακής βραδιάς για τα προημιτελικά, στο νέο γήπεδο πλέον τεστάρεται και ο ύμνος του Champions League που έπαιξε για πρώτη φορά, δυνατά, από τα μεγάφωνα...

Δείτε το βίντεο και ανεβάστε την ένταση των ηχείων σας:

The Champions League anthem being played at Tottenham's new stadium.

Imagine this under the lights in the quarter-finals. Can't wait. pic.twitter.com/BOnTLRPcsr

— Football Vines (@FootballVines) March 12, 2019