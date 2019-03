Αδιαμφισβήτητα κορυφαίος παίκτης της εβδομάδας στο Champions League ο Τάντιτς (pic)

Δυο ασίστ στους Ζίγιεκ και Νέρες, ένα δικό του γκολ με τρομερό αριστερό σουτ, βραβείο MVP στο ιστορικό «διπλό» πρόκρισης των παιδιών του Αίαντα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και πλέον κορυφαίος της εβδομάδας για την UEFA στους τέσσερις επαναληπτικούς που διεξήχθησαν.

«Ήταν ίσως το καλύτερο ματς που έχω κάνει στην καριέρα μου» παραδέχθηκε ο Σέρβος επιθετικός και αυτό είναι η αλήθεια...

"It's probably the best game of football I've ever played."#UCL Player of the Week = Dušan Tadić after THAT Bernabéu masterclass #UCL @AFCAjax pic.twitter.com/Bn1nq9DAwb

