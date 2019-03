Ο όμορφος πανηγυρισμός του Ντάλοτ με τον πατέρα του μετά την πρόκριση (vid)

Ο νεαρός μπακ που πέρασε στον επαναληπτικό με την Παρί με αλλαγή όταν τραυματίστηκε ο Ερίκ Μπαϊγί, έδωσε τον καλύτερο εαυτό του και ήταν εκ των διακριθέντων σε ένα τέτοιο ματς με τέτοια πίεση, αν και πρόκειται για έναν εκ των νεότερων παικτών της ομάδας, με ηλικία 19 ετών.

Όταν πλέον η ... τρέλα είχε ηρεμήσει στο «Παρκ ντε Πρενς», με τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ να παραμένουν στις εξέδρες, ο Ντάλοτ βρέθηκε κοντά στον πατέρα του και τον πήρε μια μεγάλη αγκαλιά για να γιορτάσει τ' όνειρο...

Keep your family close! Anything is possible! pic.twitter.com/yjxUbiSgkz

— Diogo Dalot (@DalotDiogo) March 7, 2019