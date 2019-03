Παλότα: «Μας κλέβουν και με VAR και χωρίς, κουράστηκα με τα σκ@@@»!

Η Ρόμα διαμαρτύρεται για μη καταλογισμό πέναλτι στην παράταση, σε μια φάση όπου δεν έγινε χρήση του VAR, ενώ λίγο πιο πριν η Πόρτο είχε κερδίσει το πέναλτι με το οποίο έκανε το 3-1 χάρη στον έλεγχο του VAR.

Οι Τζιαλορόσι είναι έξαλλοι με τη διαιτησία και ο πρόεδρος, Τζέιμς Παλότα εμφανίστηκε αηδιασμένος από αυτήν την αντιμετώπιση μιλώντας με πολύ βαριές εκφράσεις μετά τον αποκλεισμό.

«Την περασμένη σεζόν ζητήσαμε το VAR στο Champions League γιατί μας γαμ@@@@ στον ημιτελικό και απόψε, με το VAR, μας έκλεψαν ξανά. Ο Πάτρικ Σικ καθαρά ανατράπηκε στην περιοχή, φαίνεται από το VAR, αλλά δεν δόθηκε τίποτα. Κουράστηκα με όλα αυτά τα σκ@@@. Τα παρατάω», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της Ρόμα.

Pallotta: “Last year we asked for VAR in the Champions League because we got screwed in the semi-final and tonight, they’ve got VAR and we still get robbed. Patrik Schick was clearly clipped in the box, VAR shows it, and nothing is given. I’m tired of this crap. I give up.” pic.twitter.com/VPtqTUKhO6

