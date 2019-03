Η τρέλα του Φέρντιναντ και η ατάκα για το... πούλμαν του Μουρίνιο! (vid)

Ο παλαίμαχος αμυντικός πανηγύρισε έξαλλα τη μεγάλη επιτυχία της πρώην ομάδας του και του καλού του φίλου, «Όλε», φωνάζοντας στα backstage που φυσικά δημοσιοποίησε το BT Sport, για το πνεύμα των μικρών που πάλεψαν κόντρα στην Παρί και το γεγονός πως η Γιουνάιτεντ σταματά πλέον να παίζει αμυντικά.

«Χαρακτήρας, αυτό είναι όλο! Παιδιά που μπήκαν και έπαιξαν για την ομάδα! Δεν θα ξανασυμβεί να καθόμαστε πίσω και να παίζουμε συνέχεια άμυνα... Πάμε Όλε» ήταν τα σχόλια του Φέρντιναντ.

This is brilliant! @rioferdy5's studio reactions as Manchester United were awarded and scored their last-minute penalty...

pic.twitter.com/Dh3u3Ab39f

