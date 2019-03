Ο Φέρντιναντ το χάρηκε, αλλά είχε... ενστάσεις για το πέναλτι (vid)

Ο άλλοτε αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκαθάρισε πως ασφαλώς και είναι ευτυχισμένος που δόθηκε το πέναλτι στην ομάδα του και κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Champions League, ωστόσο, δεν αντιλαμβάνεται πως γίνεται ένας αμυντικός να πηδήξει για να βάλει κόντρα στη μπάλα δίχως να έχει τα χέρια του χαμηλά κοντά στο σώμα του, αλλά όχι κολλημένα...

«Είναι προέκταση του σώματός του, δεν κάνει κίνηση να το μαζέψει, μεγαλώνει τον όγκο του και γι' αυτό είναι πέναλτι» ανέφερε από την πλευρά του ο Γουόλτον.

"They need to get football people on that panel!"

Referee Peter Walton explains why VAR made the correct decision to award a penalty...

Safe to say the panel of former players don't agree! pic.twitter.com/GXMCYxHVko

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 6, 2019