Πογκμπά και Λουκάκου... γλέντησαν τη Sun για όσα τους κατηγορεί! (vid)

Η Sun προσπάθησε να δώσει συνέχεια στη μεγάλη της κόντρα με τους δύο ποδοσφαιριστές γράφοντας πως εκείνοι καυγάδισαν μετά το πρόσφατο ματς με τη Σαουθάμπτον για το πέναλτι που τελικά πήρε ο Γάλλος χαφ στο φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Λουκάκου το διέψευσε με ανάρτηση στο twitter, όπου και σχολίασε πως «όταν το μίσος τους δεν περνάει, τότε αρχίζουν τα ψέματα» και οι δύο παίκτες έδωσαν νέα απάντηση στο γήπεδο... γλεντώντας το σκανδαλοθηρικό Μέσο...

Lukaku & Pogba at it again. Solskjaer better get in there quick and break it up!! #MUFC pic.twitter.com/lUiPmzpXOt

— Everything Man Utd (@everything_utd) March 6, 2019