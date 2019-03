Μπερμπάτοφ: «Θα σέβεστε τον γίγαντα, αλλιώς... θα υποφέρετε»! (vid)

Ο παλαίμαχος Βούλγαρος επιθετικός καλημέρισε το κοινό του μέσω social media και στο βίντεο που έβγαλε από το αυτοκίνητό του, είπε:

«Τι απίστευτη και αξέχαστη νύχτα ήταν αυτή...

Από το Μάντσεστερ με αγάπη! Δεν έχει σημασία πόσους τραυματίες έχεις, πόσους τιμωρημένους, αν παίξεις σαν πραγματική ομάδα, πιθανότατα θα κερδίσεις. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Είπαν ότι είναι αδύνατο, ότι η Παρί είναι πολύ δυνατή, ότι από 2-0 εντός έδρας δεν μπορείς να επιστρέψεις... Ξεχάσατε όμως μια... λεπτομέρεια, αυτή είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Να σέβεστε τον γίγαντα, αλλιώς... θα υποφέρετε».

“This is still Manchester United. In the end, respect the giant.”

