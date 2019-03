Τούχελ: «Αμφισβητούμενο το πέναλτι, αλλά κατηγορούμε και τους εαυτούς μας» (vid)

Ο κόουτς των Παριζιάνων, λίγο μετά τον αποκλεισμό από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Παρκ ντε Πρενς» για τους «16» του Champions League ανέφερε ότι:

«Κατάλαβα ότι θα άλλαζε την απόφασή του και θα έδινε πέναλτι όταν πήγε να δει το μόνιτορ γιατί κάποιος του είπε ότι είχε κάνει λάθος στη συγκεκριμένη απόφαση.

Είναι πολλά αυτά που εξετάζονται σε ένα τέτοιο χέρι όπως η απόσταση από τη μπάλα, η δύναμη του σουτ, αν αποτελεί προέκταση του σώματος ή όχι, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν εκείνοι που θα πουν ότι δεν ήταν πέναλτι κι εκείνοι που θα πουν ότι ήταν σωστή η απόφαση.

Παρ' όλα αυτά για 60 λεπτά... ακροβατούσαμε και ξέραμε ότι αν δεν πετυχαίναμε ακόμα ένα γκολ, μόνο τους εαυτούς μας θα έπρεπε να κατηγορήσουμε. Όπως και να 'χει, ήρθε και το πέναλτι και ήταν μια πολύ σκληρή εξέλιξη για εμάς».

Was it a penalty for Manchester United?

PSG's boss isn't so sure pic.twitter.com/TfRb185I6i

— Goal (@goal) March 7, 2019