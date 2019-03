Παρί-Γιουνάιτεντ: «Τρελοί» πανηγυρισμοί σε Κένυα για την πρόκριση των «μπέμπηδων» (vid)

Το ότι η Μάντσεστερ Γιουάιτεντ έχει όχι φιλάθλους, αλλά οπαδούς σε όλο τον κόσμο είναι γνωστό. Αυτό ωστόσο που έγινε σήμερα μετά την επική πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League επί της Παρί, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Σε σημείο που ακόμα και στην Κένυα να βγουν δεκάδες άνθρωποι στον δρόμο και να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους την απίστευτη αυτή ανατροπή!

Manchester United fans in Kenya celebrate the win against PSG. [@LentoMemusi] #MUFCpic.twitter.com/XzKvLjnY60

— Manchester United (@MUFCScoop) March 7, 2019