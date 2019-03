Παρί-Γιουνάιτεντ: Επικό ποστάρισμα της UEFA με μνήμες από Βαρκελώνη (vid)

Το 1999 ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ γράφεται με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Γιουνάιτεντ καθώς στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων, με προβολή κάνει το 2-1 στον τελικό με την Μπάγερν στην Βαρκελώνη και δίνει το Champions League στην ομάδα του.

Είκοσι χρόνια μετά είναι μέλος της Γιουνάιτεντ σε μια ακόμα τεράστια ανατροπή, αυτή την φορά ως προπονητής, έχοντας δηλώσει από την πρώτη στιγμή πως «Σε αυτή την ομάδα ξέρουμε να κάνουμε ανατροπές». Αυτές τις ανατροπές θυμίζει και η UEFA με ένα επικό βίντεο!

"At this club we bounce back."

1999 hero Ole Gunnar Solskjær backs Manchester United to make history in Paris. #UCL @ManUtd pic.twitter.com/Gfb8gRk4wf

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2019