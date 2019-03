Οπαδός του Άγιαξ αφήνει για λίγο τη μπύρα του δείχνει πως ξέρει... καντάρια μπάλα (vid)

Ο Αίαντας, πέρα από την τρομερά ταλαντούχα γενιά παικτών που παρουσιάζει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τη φετινή σεζόν, έχει και... ταλαντούχους οπαδούς.

Ένας εξ αυτών, ακόμα κι αν είχε απολαύσει λίγη μπύρα (ή πληθυντικό αριθμό), κατάφερε να βάλει το... φαλτσάκι που έπρεπε στη μπάλα και να πετύχει σημαία της Ρεάλ που είχε να έχει τοποθετηθεί στον 3ο όροφο των διαμερισμάτων πάνω από την πλατεία που είχαν συγκεντρωθεί οι Ολλανδοί πριν από το ματς με της Τρίτης!

Δείτε το βίντεο:

Ajax fans in Madrid:

"Hold my beer while I hit this Real flag."

@nachopla95pic.twitter.com/L7vhg8dKt5

— Football Showboats (@FootyShowboats) March 5, 2019