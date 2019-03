Σε αυτό το ρόστερ του Άγιαξ, είναι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία και από τους πιο έμπειρους. Μαζί με το αστείρευτο ταλέντο των μελών της ομάδας, τη μύηση στη νοοτροπία του Ajax Way και το άστρο που πάντοτε συνοδεύει τέτοιες παρέες κατά περιόδους, ο Ντούσαν Τάντιτς έλαμψε μαζί με τον Αίαντα το βράδυ της Τρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Δυο ασίστ, ένα τρομερό γκολ, βραβείο Man of the Match και κινήσεις σιγουριάς στον αγωνιστικό χώρο, εμπνέοντας τους υπόλοιπους ν' ακολουθήσουν το παράδειγμά του και να εμφανίσουν απέναντι στην... πολύπαθη Ρεάλ Μαδρίτης τον καλύτερό τους εαυτό.

Μεγαλωμένος στα βόρεια σύνορα της Σερβίας, δίπλα στην Ουγγαρία, ο Ντούσαν Τάντιτς είχε πατέρα οπαδό της Παρτιζάν Βελιγραδίου και θείο οπαδό του Ερυθρού Αστέρα! Οι δυο τους, του έκαναν δώρο... από μια φανέλα της ομάδας τους, ωστόσο, η αγαπημένη του νυν αστέρα του Άγιαξ ήταν εκείνη που πήρε όταν ήταν 13 ετών. Η εμφάνιση του Πρέντραγκ Μιγιάτοβιτς από την εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας, στο Μουντιάλ του 1998...

Στα δύσκολα χρόνια της πατρίδας του, ξέφευγε με το ποδόσφαιρο στο δρόμο με τους φίλους του και κάπου εκεί έρχεται η απόδειξη πως η «ρουλέτα» στην ασίστ για το δεύτερο γκολ του Άγιαξ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, διόλου τυχαία ήταν. Θαύμαζε τον Ζιντάν και προσπαθούσε να μιμηθεί κινήσεις του από μικρή ηλικία. Η ντρίμπλα που ήταν... σήμα κατατεθέν του Γάλλου θρύλου, ήταν αρκετά καλά δουλεμένη από τον διεθνή άσο της ομάδας του Άμστερνταμ.

Dušan Tadić: "Zidane was always my favourite player. Maybe I was watching too many of his clips." pic.twitter.com/8fqayL2isy

— Mohamed Moallim (@iammoallim) March 5, 2019