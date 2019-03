O Τάντιτς έγινε μόλις ο 9ος παίκτης στον οποίο η Equipe δίνει 10άρι από τον 1946 μέχρι σήμερα! (pic)

Ο Σέρβος που κόστισε μόλις 11 εκατ.ευρώ στον Αίαντα για να μετακομίσει από τη Σαουθάμπτον στο Άμστερνταμ, έχει κάνει ονειρώδη πρώτη σεζόν με το ολλανδικό κλαμπ, αφού έχει μετρήσει 23 γκολ και 11 ασίστ, με αποκορύφωμα όσα έκανε το βράδυ της Τρίτης στη Μαδρίτη!

Σκόραρε με εκπληκτικό σουτ για το 3-1, μοίρασε δυο ασίστ, κατέκτησε το βραβείο του Man of the Match, είναι 2ος με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε γκολ της ομάδας του για το φετινό Champions League μέχρι στιγμής (10 με 6 τέρματα και 4 ασίστ, με πρωτοπόρο τον Τζέκο με 12) και πλέον έχει και το... 10άρι της Equipe!

Η γαλλική εφημερίδα φημίζεται για την αυστηρότητα με την οποία βαθμολογεί τους ποδοσφαιριστές, έχει δώσει 10άρι μονάχα σε 8 ποδοσφαιριστές από το 1946 όταν και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά και την 5η Μαρτίου του 2019, αυτοί οι παίκτες έγιναν 9, αφού συμπεριλαμβάνεται πλέον και ο Ντούσαν Τάντιτς!

OUTRAGEOUS spin and assist from @AFCAjax star Dušan Tadić #UCL Skill of the Day | @MastercardUK pic.twitter.com/hT7FPUpDfF

