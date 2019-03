Ντόρτμουντ στους οπαδούς της: «Ευχαριστούμε που δεν χάσατε την ελπίδα...» (pic)

Οι Βεστφαλοί, το πάλεψαν στο πρώτο ημίχρονο μετά το εις βάρος τους 3-0 από τα «σπιρούνια» στο πρώτο ματς, όμως ο Ούγκο Γιορίς ύψωσε... τείχος, προτού ο Χάρι Κέιν σκοράρει στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου για να γράψει το τελικό 1-0 στο Signal Iduna Park.

Ο κόσμος της Ντόρτμουντ δημιούργησε εκπληκτική ατμόσφαιρα και στα social media της ομάδας δημοσιεύθηκε το παρακάτω μήνυμα:

«Σας ευχαριστούμε που δεν χάσατε ποτέ την ελπίδα σας

Σας ευχαριστούμε που πάντοτε πιστεύετε στην ομάδα

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή στήριξη, no matter what».

Thank you for never losing hope.

Thank you for always believing.

Thank you for your continuous support.

No Matter What. pic.twitter.com/TVAwVorRJe

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 5, 2019