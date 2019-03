Ρεάλ Μαδρίτης: Αρνητικό ιστορικό με ήττες από τρία γκολ και πάνω! (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που κατέκτησε τρία σερί Championse League.

Ένα ακόμα στοιχείο που αποδεικνύει αυτό είναι το γεγονός πως για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει δεχτεί από τρία γκολ και πάνω σε δύο σερί ματς μέσα στην έδρα της.

H ΤΣΣΚΑ Μόσχας τη νίκησε μέσα στο «σπίτι» της με 3-0, ενώ κι ο Άγιαξ την ταπείνωσε με το βαρύ 1-4 και κατάφερε να πάρει μια επική πρόκριση μέσα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

3 - Real Madrid have lost each of their last two home UCL games by a 3 goal margin (0-3 v CSKA Moscow & 1-4 v Ajax) -they'd never previously lost by that margin at home in the competition. Crisis. pic.twitter.com/XHoiWDO7of

