Η κληρονομιά που έχει αφήσει ο Γιόχαν Κρόιφ στο ποδόσφαιρο είναι τεράστια. Και η φιλοσοφία του γύρω από το ποδόσφαιρο θα μείνει αναλλοίωτη στον χρόνο και μάθημα για όλους. Τα δικά του... παιδιά πήγαν στο Μπερναμπέου και όχι μόνο ανέτρεψαν το εις βάρος τους 2-1 του πρώτου αγώνα αλλά έδωσαν δωρεάν μαθήματα ποδοσφαίρου σε όλον τον κόσμο.

Κι αυτή τη τεράστια νίκη-πρόκριση δεν γινόταν να μην την πανηγυρίσει και ο διαχειριστής του επίσημου λογαριασμού του Γιόχαν Κρόιφ στο twitter. Μία φωτογραφία με το εμβληματικό νούμερο του μεγάλου Ολλανδού που διάλεγε για την φανέλα του και η ατάκα του.

Το 14 του Κρόιφ ταίριαξε στο 1-4 του αγώνα με την μεγάλα ατάκα του Ολλανδού να δίνει μια υπέροχη λεζάντα.

«Γιατί να μην μπορείς να νικήσεις έναν πλουσιότερο σύλλογο; Δεν έχω δει ποτέ μια σακούλα με λεφτά να βάζει γκολ...»

"Why couldn’t you beat a richer club? I’ve never seen a bag of money score a goal." #CruyffLegacy pic.twitter.com/5KEbKAyg2K

— Johan Cruyff (@JohanCruyff) 5 Μαρτίου 2019