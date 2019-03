Με Σερ Άλεξ για... επική νύχτα στο Παρίσι! (pic)

Με το εις βάρος τους 2-0 από το ματς του «Ολντ Τράφορντ» και τις 10 απουσίες παικτών από το αγωνιστικό πλάνο του Νορβηγού κόουτς, το έργο των «κόκκινων διαβόλων» στο «Παρκ ντε Πρενς» το βράδυ της Τετάερτης θα είναι τρομερά ζόρικο.

Παρ' όλα αυτά, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θέλει να σταθεί στο πλευρό του Σόλσκιερ και των παιδιών που πήρε μαζί του ο κόουτς της ομάδας στην αποστολή, σε μια Γιουνάιτεντ που δείχνει ενωμένη έπειτα από αρκετά χρόνια!

Η αποστολή της ομάδας απαρτίζεται από τους: Ντε Χέα, Ρομέρο, Γκραντ, Μπαϊγί, Ντάλοτ, Λίντελεφ, Ρόχο, Σο, Σμόλινγκ, Γουίλιαμς, Γιάνγκ, Φρεντ, Γκάρνερ, Γκόμες, ΜακΤόμινεϊ, Περέιρα, Τσονγκ, Γκρίνγουντ, Λουκάκου, Ράσφορντ

Sir Alex Ferguson has travelled with the Manchester United squad to Paris. #mufc [Mail] pic.twitter.com/pANOPg5o2s

