Ο Στέρλινγκ τρολάρει Ντε Μπρόινε και... εφημερίδες (pics)

Ο Άγγλος επιθετικός που πέτυχε το τρίτο και τελευταίο γκολ της δραματικής ανατροπής της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Σάλκε στη Veltins Arena, το βράδυ της Τετάρτης, είδε στα social media της ομάδας τη φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την αλλαγή του Ζιντσένσκο με τον Ντε Μπρόινε, σχολιάζοντας από κάτω:

«Εγώ πάντως δεν βλέπω διαφορά...».

Λίγο νωρίτερα, είχε εκμεταλλευτεί την σπάνια περίπτωση όπου οι βρετανικές εφημερίδες είχαν τη δική του φωτογραφία που κυριαρχούσε στο βασικό θέμα του αθλητικού κομματιού, σχολιάζοντας:

«Ουάου, ωραίοι τίτλοι... Θα κρατήσω αυτό το screenshot γιατί μπορεί να περάσει καιρός για να ξαναγίνει κάτι τέτοιο...».

Wow nice headlines..... gonna make a screenshot of these cause it might not happen soon again https://t.co/ark369UeZ5

— Raheem Sterling (@sterling7) February 20, 2019