Ο Μοράτα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά λίγο αργότερα είδε τον διαιτητή να ακυρώνει το γκολ του για επιθετικό φάουλ με τη βοήθεια του VAR…

#VAR ruled Morata's goal out for a shove on Chiellini. Seemed to make a meal out of it. Deadlock stands. But what a game nonetheless #AtletiJuve #UCL pic.twitter.com/TiF83pnMEb

— Alan Condon (@alan_condon) February 20, 2019