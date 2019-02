Ο Γκριζμάν πλάσαρε υπέροχα, όμως είδε τον Σέζνι να βάζει το χέρι του, να βρίσκει την μπάλα και εκείνη να σταματάει στο δοκάρι για να μείνει το 0-0 στο ματς της Ατλέτικο με την Γιουβέντους.

Massive save by Szczesny on Griezmann’s chip onto the crossbar, Juventus clear it away. #AtletiJuve pic.twitter.com/uGFafyIN8F

— The Swype Sports ™ (@TheSwypeSports) February 20, 2019