Η αφοπλιστική απάντηση του Γκουαρδιόλα για τα... τυχερά τρόπαια στη Μπαρτσελόνα! (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αποψινής εκτός έδρας αναμέτρησης των Πρωταθλητών Αγγλίας με αντίπαλο τη Σάλκε στη Veltins Arena, άκουσε από ρεπόρτερ να τον καλεί να τοποθετηθεί για όσους τόνιζαν πως κατέκτησε τόσα τρόπαια στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» λόγω των παικτών που είχε στη διάθεσή του.

«Προφανώς και συμφωνώ απόλυτα με όσους το λένε αυτό. Δεν έχω την παραμικρή αντίρρηση, ούττε για ένα δευτερόλεπτο δεν θα έμπαινα σε διαδικασία να το αμφισβητήσω. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι είχα εκπληκτικούς ποδοσφαιριστές στη Μπαρτσελόνα, όπως βέβαια είχα και στη Μπάγερν και έχω και τώρα στη Σίτι αλλά στη Μπαρτσελόνα ήμουν τρομερά τυχερός. Συγγνώμη που το λέω αλλά ήμουν τυχερός. Συμφωνώ ότι οι επιτυχίες ήρθαν λόγω αυτών των παικτών...».

"What do you say to people who claim you've not won the Champions League since Barcelona because you don't have Messi, Xavi, Iniesta..."

"I completely agree! I was very lucky."

Pep Guardiola responds to people who suggest he is overrated as a coach pic.twitter.com/fLWGhMK3Ml

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 19, 2019