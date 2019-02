Το pressing και η ταχύτητα της Λίβερπουλ μπορούσε να κάνει τη διαφορά (vid)

Οι «κόκκινοι» είχαν πολύ σωστά κοψίματα στο χώρο του κέντρου, με τους Κεϊτά, Χέντερσον και Βαϊνάλντουμ να κάνουν εξαιρετική δουλειά ανασταλτικά αλλά να μη βρίσκουν λύσεις όταν έπρεπε να δημιουργήσουν.

Παρ' όλα αυτά, το ασφυκτικό πρέσινγκ και τα τρεξίματα των παικτών του Kloppo ξεχώρισαν και το γρήγορο παιχνίδι ήταν ικανό να «ξεκλειδώσει» τη Μπάγερν Μονάχου, όπως στη φάση του 44ου λεπτού που τελείωσε με το δυνατό γύρισμα του Φιρμίνο.

Σε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα του παρακάτω βίντεο γίνεται φανερό το πλάνο της «μανίας» για να την ανάκτηση της κατοχής της μπάλας, την πρόκληση λάθους από τον αντίπαλο και τις πάσες με τη μια για να πατήσουν περιοχή οι «κόκκινοι».

This is world class by LFC, first the Keita skill to open the game, he loses possession, but the team presses well to regain it and some slick one touch passing & build-up nearly leads to a great goal pic.twitter.com/qOFKfMpUD7

— Dinesh Kumar (@DHardayal) February 20, 2019