Ούτε μία, ούτε δύο αλλά 70 φορές ήρθε σε επαφή με την μπάλα ο Μανουέλ Νόιερ στο Anfield, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος στην καριέρα του σε αγώνα Champions League και είχε την τύχη να το συνδυάσει με clean-sheet...

70 - Manuel Neuer had 70 touches against Liverpool, more than in any other Champions League game in his career. Sweeper. #LFCFCB pic.twitter.com/gT6dMzJubV

— OptaFranz (@OptaFranz) February 19, 2019