Γύρισε στον πάγκο και συνεννοήθηκε για την κάρτα ο Ράμος (pic & vid)

Αν και αρχικά παραδέχθηκε ότι το έκανε εσκεμμένα, αργότερα και με δεδομένο πως η UEFA πλέον ερευνά τέτοια περιστατικά, ο αρχηγός της Ρεάλ προσπάθησε να τα μπαλώσει.

Ωστόσο, είναι μάταιο πια, καθώς η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ήδη εξετάζει τη συγκεκριμένη περίσταση και ενδέχεται να επιβάλει τιμωρία μιας επιπλέον αγωνιστικής στον ποδοσφαιριστή.

Ο Σέρχιο Ράμος γύρισε προς τον πάγκο λίγο μετά το γκολ του Ασένσιο, συνεννοήθηκε κάνοντας την κίνηση για να πάρει κάρτα, ενημερώνοντας και τον Σαντιάγο Σολάρι και κάπως έτσι, πήρε φόρα και έπεσε πάνω στον αντίπαλό του...

best defender in the world @SergioRamos pic.twitter.com/xQxfHdgFRd

