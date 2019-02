Τρελοί πανηγυρισμοί του Νεϊμάρ στα γκολ της Παρί στο Ολντ Τράφορντ! (vid)

Ο Νεϊμάρ δεν μπορούσε να δώσει το «παρών» στην πρώτη αναμέτρηση με τους «κόκκινους διαβόλους» και ο τραυματισμός του θα τον κρατήσει εκτός και για το δεύτερο παιχνίδι στο «Παρκ ντε Πρενς».

Παρ' όλα αυτά, στήριξε από μακριά τους συμπαίκτες του και η χαρά του για το μεγάλο αποτέλεσμα ήταν έκδηλη!

Τη στιγμή που έκανε αποθεραπεία στο τραυματισμένο του μετατάρσιο, πετάχτηκε από τον καναπέ και στα δυο γκολ των Κιμπεμπέ και Μπαπέ και πανηγύρισε έξαλλα.

When you realize your team doesn’t need you

