Σήκωσαν στα χέρια και πετούσαν στον αέρα έναν steward οι οπαδοί της Παρί! (vid)

Έχοντας στήσει πάρτι στις κερκίδες του «Θεάτρου των Ονείρων» και με την ομάδα του Τούχελ στον αγωνιστικό χώρο να κάνει ό,τι θέλει, εξασφαλίζοντας σαφές προβάδισμα πρόκρισης ενόψει προημιτελικών στο Champions League, οι φίλοι της Παρί... αποτρελάθηκαν τελείως.

Έφτασαν σε σημείο να σηκώσουν στα χέρια έναν από τους stewards και να τον πετούν στον αέρα, γιορτάζοντας μαζί του για τη σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά της ομάδας τους!

The PSG fans crowd surfing a steward last night at Old Trafford

Credit: @S_LeKsaapic.twitter.com/TFQGdTw1ra

— Footy Accumulators (@FootyAccums) February 13, 2019