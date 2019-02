Πυροτεχνήματα στις 03:00 τα ξημερώματα έξω από το ξενοδοχείο της Ρεάλ στο Άμστερνταμ! (vid)

Οι υποστηρικτές του Άγιαξ, ξέρουν σίγουρα ότι οι ποδοσφαιριστές του Σολάρι δεν κοιμήθηκαν καθόλου καλά πριν από το αποψινό ματς.

Το αν θα βγει αυτό σε καλό ή όχι, είναι άλλη κουβέντα...

Πάντως, αυτό που σκέφτηκαν, ήταν να φτάσουν έξω από το ξενοδοχείο που είχαν καταλύσει οι «μερένγκες» στο Άμστερνταμ και να... παίξουν με πυροτεχνήματα, ο θόρυβος από τα οποία είναι δεδομένο πως πέταξε τους Ισπανούς από το κρεβάτι τους, στις 03:00 το ξημέρωμα...

Ajax fans setting off fireworks at Real Madrid's team hotel in Amsterdam.. at 3am this morning! #AJARMA pic.twitter.com/Il8MCMpE6w

— Gilles (@GrimandiTweets_) February 13, 2019