Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μόνο ένα σουτ πάνω στον Μπουφόν! (pic)

Δεν είναι μόνο ότι έχασε με πάνω από ένα γκολ διαφορά από την Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν είναι πως θα πρέπει να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση στο Παρίσι.

Κυρίως, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να τα βάλει με την Παρί. Τουλάχιστον όχι τώρα. Όχι τη δεδομένη στιγμή.

Στο «Ολντ Τράφορντ», οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν μόλις ένα σουτ στην εστία του Μπουφόν!

Αυτό συνέβη για πρώτη φορά μετά το 2005! Δηλαδή, για πρώτη φορά ύστερα από 14 χρόνια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απειλεί στο Champions League τόσο λίγο.

Την τελευταία που συνέβη αυτό ήταν το Φεβρουάριο του 2005 κόντρα στη Μίλαν.

1 - Manchester United managed just one shot on target against PSG tonight, their lowest in a Champions League match at Old Trafford since February 2005 in the Last 16 against eventual finalists Milan (also 1). Lacklustre. #MUNPSG pic.twitter.com/yJZUrLHAoD

— OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2019