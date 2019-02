Πανό που έγραφε «μπάστ@@@ε Κολάροφ» από τους οπαδούς της Ρόμα (pic)

Ο Σέρβος άσος είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μετά την ταπεινωτική ήττα από τη Φιορεντίνα με 7-1 για το Κύπελλο ακούγοντας τα περισσότερα... γαλλικά από τους τιφόζι των Τζαλορόσι.

Η κόντρα αυτή δεν λέει να κλείσει καθώς και στο χθεσινό ματς του Champions League στο Ολίμπικο με την Πόρτο, μερίδα οπαδών σήκωσε πανό που έγραφε: «Μπάστ@@@ε Κολάροφ».

Another episode of the feud between Roma's ultras and Kolarov https://t.co/MdTrAr6W8M pic.twitter.com/Jrx6dDWcIv

— EDAFE MATTHEW ESEOGHENE (@ELEGBETE1) 12 Φεβρουαρίου 2019