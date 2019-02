Ο Μπαπέ έφτασε τα γκολ του Ρονάλντο στο Champions League!

Άγιαξ - Ρεάλ Μαδρίτης με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Ο εκπληκτικός στράικερ της Παρί Σεν Ζερμέν, έφτασε στα 14 τέρματα στην ιστορία της μέχρι στιγμής παρουσίας του σε αναμετρήσεις του Champions League, έχοντας μόλις 24 συμμετοχές στον θεσμό!

Ο Ρονάλντο, πρόλαβε να παίξει 40 παιχνίδια στη διοργάνωση και να πετύχει τόσα γκολ, όσα έχει πλέον ο Κίλιαν Μπαπέ.

Ο Γάλλος αστέρας, έχει μετρήσει ήδη 7 γκολ σε ματς της νοκ-άουτ φάσης σε τόσο νεαρή ηλικία και απέδειξε το βράδυ της Τρίτης στο Ολντ Τράφορντ κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-0) πως ακόμα κι αν δεν έχει τους Νεϊμάρ και Καβάνι κοντά του, τα καταφέρνει μια χαρά και μόνος.

20 years old and @KMbappe has already drawn level with a legend ⚡ pic.twitter.com/WZymzYhd3Z

— B/R Football (@brfootball) February 12, 2019