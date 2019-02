Επιστροφή χρημάτων* στο Τότεναμ - Ντόρτμουντ και σούπερ αποδόσεις στο Τσάμπιονς Λιγκ από τη Vistabet.gr. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Δείτε τη φάση με τους πανηγυρισμούς και το f*ck off του Αργεντινού...

Di Maria with some not so nice words for the United supporters. #MUNPSG #mufc #PSG #ChampionsLeague pic.twitter.com/8f1TspDZKh

— Red Devils Crew (@RedDevilsCrew) February 12, 2019